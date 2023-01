La minoranza: "Fusione dei due istituti, andavano sentite le famiglie"

Dall’inizio del prossimo anno scolastico avverrà la fusione degli Istituti comprensivi ’Lanzi’ e ’Manzoni’, con la conseguente creazione di uno nuovo denominato ’Manzoni-Lanzi’. Sull’argomento intervengono i gruppi consiliari di minoranza ’Corridonia Insieme’ e ’Pensare Corridonia’: "Il 9 settembre del 2022 l’Age Corridonia presentava all’amministrazione comunale una richiesta di accorpamento dei due istituti con motivazioni “di efficacia, di efficienza e di economicità con cui l’Ente locale agisce nell’interesse dei cittadini e degli utenti del servizio scolastico“ – spiegano -. Pochi giorni dopo le due dirigenti sottoponevano la proposta a votazione dei rispettivi collegi e consigli di istituto. Dopo approvazione per maggioranza da parte degli organi scolastici, la giunta Giampaoli trasmetteva la proposta alla Provincia che ovviamente esprimeva parere favorevole e l’iter veniva successivamente suggellato positivamente dalla Regione. Tra le motivazioni addotte, il fatto che il ’Lanzi’ fosse sottodimensionato di 23 alunni, 577 anziché 600, e privo di una scuola secondaria di primo grado. Solo l’esperienza ci dirà se la scelta è stata lungimirante o miope, di fatto a settembre avremo un unico istituto di ben 1.201 alunni, con un eccesso di 301 oltre il limite massimo previsto – chiosano –. Un’osservazione è doverosa: data l’importanza della decisione, le famiglie non andavano debitamente informate e rese partecipi? Purtroppo, così non è stato, il sentore che a settembre fosse già tutto deciso dall’amministrazione, ci lascia con l’amaro in bocca".

Diego Pierluigi