"La minoranza proponga soluzioni. Noi risolviamo problemi ereditati"

Il gruppo consiliare di maggioranza "Montefano Progetto in Comune" risponde punto per punto alle critiche sollevate dal gruppo di minoranza "Montefano Domani". Il dibattito riguarda la gestione dei lavori in corso al campo sportivo, finiti al centro delle critiche dell’opposizione. Ma la maggioranza ribatte accusando l’opposizione di superficialità nella lettura degli atti ufficiali. "Sarebbe bastato un semplice accesso agli atti – sottolinea il gruppo – per scoprire che i 120mila euro stanziati lo scorso febbraio sono destinati all’adeguamento degli spogliatoi, unico settore rimasto non a norma" afferma il gruppo consiliare "Montefano Progetto Comune". Il progetto del campo da calcio, già validato dai vigili del fuoco e dall’Ast, rappresenta l’ultimo stralcio di una più ampia serie di interventi avviati per sanare le irregolarità ereditate dalle precedenti amministrazioni. La nota di replica anticipa inoltre la necessità di un nuovo, ulteriore intervento sul campo da gioco: "I lavori di stabilizzazione realizzati sotto la supervisione dell’allora amministratore Mezzalani hanno evidenziato cedimenti, avvallamenti e sconnessioni. Sarà necessario smontare il manto e ripetere le operazioni".

Nel frattempo, l’impianto è stato utilizzato per le partite ufficiali grazie al sindaco, che si è assunto personalmente la responsabilità di permettere lo svolgimento delle attività agonistiche. La maggioranza ringrazia la società sportiva Montefano Calcio, che ha noleggiato la tribuna regolarmente installata e ha condiviso passo dopo passo il percorso di adeguamento dell’impianto.

La conclusione del comunicato è severa: "Forse l’avvicinarsi delle elezioni regionali sta offuscando il giudizio della minoranza, troppo presa a cercare visibilità. Se davvero tenessero al bene di Montefano, proporrebbero soluzioni invece di attaccare chi lavora per risolvere i problemi lasciati in eredità dalle loro amministrazioni".