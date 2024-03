La minoranza sul bilancio di previsione: "Spese sanitarie, aiuti alle famiglie"

"Chiediamo alla giunta, nella predisposizione del bilancio 2024, di prevedere una cifra sui 50mila euro che possa consentire ai concittadini che non hanno la possibilità autonoma di poter effettuare esami sanitari, indispensabili e urgenti, ovviamente certificati dal medico". È quanto propone il gruppo di minoranza Centrodestra Unito, rappresentato dal consigliere comunale Rosalba Ubaldi, che ha protocollato questa richiesta all’indirizzo dell’Amministrazione comunale di Porto Recanati, capitanata dal sindaco Andrea Michelini.

Ed è una mossa fatta in vista del prossimo consiglio comunale, quando si discuterà il nuovo bilancio di previsione. "Dover affrontare spese mediche per poter fare in tempi ragionevoli accertamenti diagnostici, per molti nostri concittadini, e non solo per le fasce più deboli, rappresenta un problema serio nell’economia famigliare – afferma la Ubaldi –. Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno chiedere all’Amministrazione di condividere le nostre preoccupazioni e di inserire una misura (che noi abbiamo quantificato in 50mila euro, ma potrebbe essere maggiore o minore) nel prossimo bilancio di previsione. Lo abbiamo fatto – rimarca lei - con molto anticipo rispetto a un possibile emendamento, per dare modo, nella formulazione del bilancio di esaminare e condividere le nostre considerazioni e quindi la nostra proposta". In tutto ciò, il capogruppo di Centrodestra Unito non perde tempo per avanzare qualche critica verso l’Amministrazione Michelini.

"In occasione del recente Consiglio comunale del 22 febbraio – sottolinea ancora –, al consigliere di maggioranza Gianluigi Serena abbiamo risposto che, senza voler entrare nel merito di colpe e discolpe, resta il problema che molte persone non stanno effettuando esami necessari per conoscere il proprio stato di salute per mancanza di risorse". Perciò, sottolinea la Ubaldi, "qualsiasi sia il motivo che abbia determinato la situazione che molti stanno vivendo, riteniamo che una Amministrazione comunale abbia il dovere di intervenire in favore di chi non ce la fa a fare da solo. Ci auguriamo che la nostra proposta possa trovare accoglimento nel bilancio in approvazione nei prossimi giorni".