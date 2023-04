La minoranza unita: "Scuola, qualcosa non ha funzionato"

Forti polemiche dell’opposizione dopo l’ultimo Consiglio comunale, nel quale si è votata una variazione di bilancio da 90mila euro per le spese accessorie nella scuola elementare di Porto Potenza. "Il Consiglio si apre con il capogruppo di maggioranza Luca Strovegli che vuole gettare discredito verso noi – attaccano in una nota congiunta i gruppi di minoranza Pd, 5Stelle e Civico 49 –. Dice che noi opposizione non vogliamo le schermature per la nuova scuola e inspiegabilmente votiamo no al finanziamento della variazione. Fa comodo alla maggioranza trovare un nemico. Peccato che da anni le opposizioni avevano fatto presente a questa amministrazione che stava commettendo degli errori: il non aver ascoltato le richieste della scuola, come avere finestre con possibilità di oscuramento totale o parziale sia per riparare dal calore che dalla luce. Avrebbero dovuto dare indicazioni ai progettisti: non l’hanno fatto. Un’amministrazione che fa pagare ai cittadini il costo degli errori suoi non può pensare di avere il voto favorevole dell’opposizione". Pd, 5Stelle e Civico 49 sottolineano poi che "le schermature alla scuola elementare servono oggi come servivano oltre un anno fa, per motivi di comfort termico e didattici. È accettabile che a circa tre mesi dall’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo relativo a un’opera pubblica da 7 milioni, giudicata come perfettamente funzionante, è necessario spendere ulteriori 90mila per dei sistemi oscuranti, non previsti a progetto? Qualcosa non ha funzionato".