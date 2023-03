La minoranza vota no alla variazione di bilancio: "Scelta incomprensibile"

"Una scelta incomprensibile e immotivata, quella fatta dalle opposizioni nel corso dell’ultima seduta della Commissione Bilancio, programmata in vista del Consiglio comunale di mercoledì sera". Così Luca Strovegli, capogruppo di maggioranza a Potenza Picena, nonché presidente della commissione, commenta la scelta dei consiglieri di minoranza nel votare compatti "no" alla variazione di bilancio che include anche il provvedimento dell’acquisto di schermature solari per la nuova scuola elementare Montalcini di Porto Potenza. "Dopo un costante confronto con il Consiglio d’istituto, – spiega Strovegli – e sulla base delle esigenze emerse in seguito alla temporanea convivenza nell’edificio scolastico di ben due ordini di istruzione, il progettista e il direttore dei lavori hanno consigliato l’installazione di sistemi di schermatura esterni all’edificio. Con il loro voto contrario, i consiglieri di opposizione, di fatto, negano alla scuola un intervento importante. Una contrarietà neanche motivata. La volontà dell’amministrazione è quella di procedere con questo investimento. Veniamo da mesi di interlocuzioni, sia ufficiose che formali, tra la scuola e il Comune. Interlocuzioni che confermano il costante e continuo confronto tra l’ente e l’istituzione scolastica, confronto finalizzato alla risoluzione delle segnalazioni ricevute, in maniera efficace e tempestiva. Ci piacerebbe conoscere la posizione delle opposizioni, perché oltre a sterili e infondate polemiche e un immotivato voto contrario, non abbiamo visto altro".