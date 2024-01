"La missione è un amore". Padre Camerlengo in Africa

"La missione è questione di amore". Nel teatro "Lanzi" Padre Stefano Camerlengo ha portato una piccola parte della sua immensa storia tra i più deboli, nel corso della tavola rotonda promossa dall’associazione "Bondeko" onlus di Corridonia, da sempre attiva sul fronte dell’interculturalità. Il tema centrale era l’Africa, prossima meta di Padre Stefano, 67 anni, che da poco ha terminato il suo secondo mandato da Superiore Generale dei Missionari della Consolata (fu eletto nel 2011 poi confermato nel 2017). Ma durante l’incontro sono stati tre i continenti toccati nel suo viaggio raccontato. "A volte ti viene la nostalgia di casa, però al mattino quando vedi duemila bambini a piedi e sorridenti che vanno a scuola, allora ti rendi conto che vale la pena restare – ha affermato prima di iniziare a parlare della Mongolia, dove di recente Papa Francesco ha fatto visita alla piccola comunità cristiana presente –. Un segnale fortissimo perché non bisogna cercare le folle, ma le persone – ha spiegato Padre Stefano –. Inoltre è una scelta profetica poiché l’Asia è il futuro della missione, in cui c’è la maggior parte della popolazione mondiale che tra l’altro non è cristiana. Lo slogan che abbiamo adottato è "sussurrare il Vangelo" in quanto è spesso complicato annunciarlo su zone che non conoscono Gesù Cristo. Io mi sono trovato al centro della Mongolia dove non erano mai arrivati i missionari, solo un frate al tempo di Gengis Kahn, ora ci sono 15 cristiani". Salto poi in America Latina, sede dell’ultima tappa di Padre Stefano. "Sono stato in Venezuela – ha illustrato –, una realtà prima ricca e oggi vicina alla bancarotta, dove abbiamo svolto esercizi spirituali e servizi ai poveri. Con le nostre parrocchie di Caracas diamo 400 pasti al giorno". La pagina seguente da scrivere è già decisa però domani (ore 18.30) alla Chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato, in cui Padre Stefano presidierà una messa per salutare la "sua" Corridonia. "Andrò in Costa d’Avorio – ha annunciato –. Innanzitutto dobbiamo superare i soliti pregiudizi perché esistono sia situazioni di estrema povertà come di enorme ricchezza. Tanti missionari sono andati portando il nostro modo d’essere occidentale, ma ora c’è bisogno di ascoltare un continente che sta cambiando. Sono stato per 18 anni in Congo e poi in giro per il mondo. Mi auguro di ritrovare quella quotidianità che un po’ mi è mancata, ovvero arrivare in un gruppo e camminare con esso".