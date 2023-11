La missione Tensho, il Giappone e la figura di Guido Gualtieri: un convegno speciale ad hoc

"Un viaggio tra Portogallo, Spagna e Italia": è il tema di Convegno di caratura internazionale – che si terrà domani al Teatro Cecchetti di Civitanova mattino (dalle 9.30) e pomeriggio (dalle 15) – con autorevoli docenti delle Università: di Torino (Michela Catto); Cattolica di Milano (Marco Rochini); Universidade de Lisbona (Carlo Pelliccia); di Pescara (Giovanni Pizzorusso); Università della Tuscia (Cristina Rosa), nonché dell’Istituto di cultura per l’OrienteOccidente (Marco Musillo), Vincenzo Catani (Archivio Diocesi S.BenedettoRipatransoneMontalto), Antonio Volpini del Centro Studi Civitanovesi. Si tratta di una Giornata di studi tra le Marche di Papa Sisto V e l’Asia Orientale. Se il gesuita Matteo Ricci si è diretto in Cina, dei gesuiti portoghesi hanno evangelizzato il Giappone. Il tema specifico del convegno pertanto è "La missione Tensho e le Relazioni di Guido Gualtieri". Quest’ultimo è un umanista del cinquecento di San Ginesio che ha lasciato delle preziose testimonianze dell’epoca oggetto di studio nei vari atenei. Al convegno parteciperà anche l’Arcivescovo di Fermo, Monsignor Rocco Pennacchio. Dopo i saluti del sindaco Ciarapica e di Maria Luce Centioni (Presidente Teatri), Pizzorusso entrerà nel vivo con "Far conoscere l’Europa ai giapponesi nel XVI secolo: la strategia del gesuita Alessandro Valignano". Presiederanno i lavori del mattino Alvise Manni, mentre al pomeriggio Enrica Manni (nella foto con Alvise e Gianluca Crocetti). Le relazioni pomeridiane andranno a declinare il tema conduttore: "Sisto, Gualtieri e la prima ambasceria giapponese in Europa". Il convegno è stato segnalato nei siti dell’ambasciata Giapponese a Roma, degli atenei coinvolti e dei Missionari Saveriani.

Ennio Ercoli