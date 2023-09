La mobilità sostenibile in un convegno al Lido Cluana: atteso Acquaroli

Il via di ’Bike Long ride Marche–Europe’ è anticipato dal convegno sulla mobilità sostenibile in programma sabato, dalle 15 alle 19, al Lido Cluana, dove é in allestimento anche una mostra sulla stessa tematica: per l’occasione interverranno diversi amministratori locali e gli esperti di mobilità sostenibile di NoiMarcheBikeLife, Ciclovia Adriatica, Ciclovia Route77 e Gruppo sportivo Fontespina 1946. Atteso anche Francesco Acquaroli.