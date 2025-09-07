La mobilitazione per la Palestina: "Basta silenzio, fermate il genocidio"

Sosteniamo la Global sumud flotilla. Stiamo assistendo a una violazione sistematica del diritto internazionale. Chiediamo il riconoscimento dello Stato di Palestina, lo stop all’invio di armi a Israele e lo stop al commercio verso le realtà che operano illegalmente nei territori occupati.

Diverse centinaia di persone hanno partecipato al presidio organizzato ieri dalla Cgil in piazza Battisti a Macerata. L’adesione è stata ampia: Anpi, Auser, Amnesty, Emergency, Libera e Federconsumatori sono solo alcune delle realtà associative che hanno portato striscioni e fischietti per gridare "Stop al genocidio".

Daniele Principi, segretario provinciale della Cgil, ha spiegato che "siamo in tutte le province d’Italia per sostenere la flotta civile che sta viaggiando verso la Palestina per far entrare medicinali e cibo per la popolazione di Gaza. Rompiamo il silenzio, i bambini muoiono, il governo agisca".

Francesco Rocchetti, per il comitato dell’Anpi Macerata, ha aggiunto che "l’antifascismo ha costruito istituzioni che hanno ripudiato la guerra. L’Italia, l’Europa e l’Onu riprendano la loro funzione, fermino questa strage".

Valeria Annibali, responsabile di Amnesty, sottolinea che "da mesi stiamo portando avanti la battaglia per far valere il diritto internazionale. Siamo stati tra i primi a parlare di genocidio. Chiediamo l’accesso illimitato agli aiuti umanitari e la fine degli indiscriminati bombardamenti; nei conflitti i civili vanno protetti".

Dante Guglielmi, per Emergency, rimarca che "va fatto capire che è in corso un genocidio, tutti dobbiamo impegnarci perché finisca".

In piazza si sono susseguiti diversi interventi. Sul colonnato di palazzo degli studi, da un’idea dell’artista Morden Gore, sono stati legati in alto ampi teli blu a simboleggiare il mare che la flotta sta attraversando. "La flotilla sovverte l’ordine costituito, l’Europa, le cui bandiere rimangono immobili mentre a Gaza si consuma un genocidio. Fermiamo la barbarie", ha spiegato per la Cgil Biagio Liberati.

Daniela Muzi, dell’Auser, è intervenuta evidenziando che "saremo sempre al fianco di chi si schiera del lato della pace e della giustizia".

Lorenzo Longo, della Federconsumatori, ha ribadito che "vengono bombardati scuole e ospedali, massacrati bambini, anziani, giornalisti. È un crimine. Il governo italiano cambi rotta, basta ambiguità".

Giulia Pranzetti, per Libera, ha ribadito che "per la pace non servono frasi di circostanza. Chi rischia la propria vita per salvarne altre va sostenuto".

In piazza anche diversi rappresentanti del centrosinistra, dalla deputata Manzi (Pd) ai candidati in Regione Romano Carancini, Stefania Monteverde e Massimiliano Bianchini.