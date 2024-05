La mobilitazione per la Palestina: "Interrotto l’incontro in ateneo con uno studioso arrivato da Israele"

Mattinata di contestazione quella di lunedì, quando il collettivo Depangher di Macerata ha interrotto l’incontro della quinta conferenza internazionale del Global Pandemic Network – rete di studiosi che mira a promuovere un dibattito aperto su aspetti legali, economici e sociali associati alle pandemie nelle fasi di emergenza, precauzionali e di ripresa – alla facoltà di Scienze politiche, per la presenza di rappresentanti dell’Università israeliana Bar-Ilan. L’ateneo ebraico – accusa il collettivo – "supporta quotidianamente il genocidio che si sta consumando in Palestina e i suoi artefici".

I manifestanti hanno esternato il loro pensiero a supporto della resistenza palestinese e dell’interruzione degli accordi tra l’Università di Macerata e Israele, ricordando gli appuntamenti della giornata di mobilitazione di oggi alla facoltà di Filosofia: dalle 17 si susseguiranno gli eventi "Art for Palestine" di Testi Manifesti & Tinals e Arci Jesi e il convegno "L’università ed Israele: tra complicità e resistenza", con la partecipazione di Lebanese General Students Union e Rossana De Simone, autrice del libro "La catena dell’impunita". Alle 20 musica e dj set "Waiting for John", aspettando l’incontro pubblico tra studenti e studentesse e il rettore di Unimc. Alcuni atenei italiani negli ultimi mesi si sono dissociati dagli accordi con Israele, e oltre venti erano stati gli accademici delle facoltà maceratesi a novembre a sottoscrivere l’appello online per chiedere un immediato cessate il fuoco a Gaza e una sospensione delle collaborazioni con le istituzioni universitarie e di ricerca israeliane fino al ripristino del "rispetto e diritto internazionale e umanitario". Tra i firmatari anche alcuni docenti dell’Università di Macerata. Una posizione che il rettore, John McCourt, non aveva preso, puntualizzando come l’Università sia un luogo di libertà di pensiero e di ricerca. Dello stesso avviso è l’organizzatrice dell’incontro di lunedì e componente del comitato direttivo del Global Pandemic Network, Elisa Scotti: "Il tema discusso all’incontro, la strategia One Health, punta a integrare le politiche ambientali con quelle della salute umana e animale nell’era della crisi ecologica – spiega la docente Unimc –, con la partecipazione di cinquanta relatori da ogni parte del mondo. Il collettivo Depangher è intervenuto pacificamente ma in modo deciso, esprimendo il suo pensiero riguardo la presenza dell’università israeliana e menzionando il suo relatore all’evento. Noi, invece, abbiamo ricordato l’importanza di mantenere l’Università uno spazio critico e aperto al dialogo, alla ricerca e al pensiero, fattori di libertà in qualunque sistema governativo, anche in quello dittatoriale. In questi casi è necessario porsi al di fuori dei conflitti, senza indagare la posizione più o meno aperta del docente israeliano, ma rispettando la libertà della cultura e della ricerca universitaria".