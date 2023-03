La moglie di Sergio Piermanni ricorda l’omicidio ai più giovani

Nell’ambito del progetto "Tracce di memoria" gli studenti della classi seconde e terze dell’Itcg Corridoni hanno voluto ricordare l’eroica figura del Maresciallo dei Carabinieri Sergio Piermanni, barbaramente ucciso in uno scontro a fuoco con dei banditi davanti alla Stazione di Civitanova il 18 Maggio 1977. Nel corso dell’incontro, svoltosi nella biblioteca dell’istituto, sono stati ripercorsi i momenti prima della morte del maresciallo, attraverso la commossa testimonianza della moglie Giovanna Paolone e del presidente civitanovese dell’Associazione nazionale carabinieri (Anc) Roberto Ciccola. Con questo progetto – coordinato dalle professoresse Francesca Cantori, Barbara Gibellieri e Maria Silenzi – la scuola ha voluto sottolineare l’importanza del ricordo di chi si è distinto nella lotta contro la criminalità organizzata, pagando con la vita. Piermanni non era neanche in servizio quella notte, accorse dalla vicina abitazione per dare man forte ai colleghi dell’Arma. In quell’alba tragica tra i primi a soccorrere ci fu il cronista Dario Gattafoni (scomparso giorni fa). Grande partecipazione da parte dei ragazzi.

Ennio Ercoli