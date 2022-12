"La morte di Marinucci, grave perdita per la città"

Sono stati in tanti, tra amici e parenti, che nel pomeriggio di ieri hanno salutato per l’ultima volta l’imprenditore Valerio Marinucci nel funerale svoltosi alla chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato. Stimato e molto noto in città, la notizia della sua scomparsa, avvenuta nella notte tra il 23 e 24 dicembre all’età di 79 anni a causa di una malattia che si era aggravata negli ultimi giorni, ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Corridonia. Dal 2014 gestiva, assieme alle figlie Manila, Mary e Monia il negozio "Marinucci Arredamenti" situato nella zona industriale, dopo una vita dedicata alla sua impresa che produceva sedie, avventura partita molti anni prima dalla bottega sotto casa dove lavorava anche il fratello, deceduto nel 2016.

Marinucci se n’è andato attorniato dall’amore dei quattro amati nipoti Agnese, Federico, Margherita ed Edoardo, lascia la moglie Maria Luisa assieme ai generi Emanuele, Sergio e Marco, ed in molti non hanno fatto mancare la loro vicinanza passandolo a trovare nella camera ardente, allestita nella propria abitazione in via dell’Industria, così come la pioggia di messaggi di condoglianze rivolte alla famiglia giunte via social. In occasione della Vigilia di Natale era solito porgere gli auguri a conoscenti e collaboratori, mancanza che quest’anno si è sentita. "Una grave perdita per la nostra città, una persona e una famiglia straordinaria – ha affermato l’assessore con delega alle attività produttive Massimo Cesca -. Ci uniamo al dolore dei familiari con la preghiera, nella certezza che il grande lavoro fatto e il bene elargito resteranno in maniera indelebile tra noi". "Era – ha aggiunto – una persona di una cordialità unica e una passione per il lavoro esemplare. Aveva una famiglia meravigliosa, alla quale era molto legato, che porterà sicuramente avanti l’attività iniziata. Per Corridonia è certamente una grande perdita sia per il lato imprenditoriale che ha saputo esprimere nel corso degli anni ma soprattutto per il suo valore umano che ha sempre testimoniato con tutti coloro i quali hanno avuto l’occasione di relazionarcisi. Sul piano imprenditoriale è stato capace di creare una grande realtà, inoltre – conclude Cesca – era una persona che ti rimane nel cuore per l’estrema gentilezza, senza dubbio tutto ciò rimarrà nei suoi familiari così come l’amore che nel corso della vita ha saputo donare a quanti gli sono stati vicini".

Diego Pierluigi