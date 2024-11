"La morte non spezza l’amore per Penelope"

Il feretro bianco di Penelope Salvucci scortato da un corteo di bambini, i suoi compagni di classe e di vita, ha percorso ieri pomeriggio a piedi via Vela, lungo il tratto dalla cappella dell’istituto privato My School, che la piccola frequentava, fino a San Pietro in piazza XX Settembre. Qui è stato adagiato davanti ai fiori depositati sotto all’altare dai suoi piccoli amici, dove aspettava don Mario Colabianchi, che in una chiesa gremita ha pronunciato una omelia di alto valore cattolico e laico, che ha toccato tutti i cuori: quelli dei genitori e della nonna, quelli di adulti e piccini che conoscevano Penelope, morta ad appena 11 anni all’ospedale Salesi di Ancona martedì pomeriggio, stroncata da gravi problemi polmonari e da una leucemia che non le ha lasciato scampo.

"Ogni bambino è patrimonio sacro dell’umanità, per questo Civitanova piange un dolore immenso" sono state le parole di don Mario, che ha ricordato come "la morte di un bimbo ha sempre il potere di creare un’immediata mobilitazione di cuori. Per questo in così tanti ci ritroviamo qui, stretti intorno ai genitori e alla nonna". "Questo dolore – ha ribadito il parroco di San Pietro – non può essere raccontato né spiegato e questa tragedia ci lascia sgomenti e ci chiede di rispondere a tanti interrogativi, però non ci sono risposte davanti alla morte di bambini. Ma la morte non ha il potere di spezzare l’amore. Anzi, lo potenzia".

Il funerale è stata preceduto dall’ingresso degli amici di Penelope, tutti con un fiore di colore viola in mano, depositato davanti all’altare, una processione composta e triste prima che arrivasse il feretro bianco, su cui la famiglia della 11enne ha appoggiato una foto di lei. Al termine della cerimonia i familiari sono stati circondati dall’abbraccio di una intera comunità che ha sofferto con loro. Anche i tifosi della Civitanovese hanno voluto salutare la bimba, affiggendo uno striscione con la scritta "ciao piccola Penelope".

Fuori dalla chiesa un salvadanaio invitava a donare a favore del Salesi, una raccolta fondi che fino a sabato avrà i suoi punti di riferimento anche da Stay in corso Umberto I, da Lucandrea Parrucchieri in via Trieste, al bar Alice in viale Vittorio Veneto.

Conclusa la cerimonia il corteo di auto dietro al feretro ha osservato due tappe, la prima sul lungomare Piermanni e la seconda lungo corso Umberto, all’altezza dell’incrocio con la stazione ferroviaria, due luoghi cari alla bambina. Poi il corteo si è diretto al cimitero di Civitanova Alta.

Lorena Cellini