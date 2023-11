La mostra "Anni ’50" da Nino Caffè

Verrà inaugurata domenica, alle 18 nei locali del Nino Caffè di via Roma, la mostra "Anni ‘50. Sintesi e profezia di un ventennio anagrafico ‘20 ‘30", a cura di Daniele Taddei, testi del catalogo di Daniele Cristallini. "Questa "natalizia" non vuole essere una grande mostra, ma un racconto del Dopoguerra narrato da autori che hanno dato prova di ripartire, di rinascere da tutte quelle "distruzioni" lasciate dal conflitto mondiale – spiega Taddei –. Giovani e giovanissimi hanno spesso lasciato i loro territori per affrontare nuovi incontri e nuove frequentazioni, per meglio esercitare le loro ricerche, i loro linguaggi, i loro stati d’animo. A Macerata saranno esposte opere di artisti dell’intero panorama italiano, un momento di riflessione per comprendere le diversità espressive, tutte rigorosamente eseguite, che assieme formano uno spaccato significativo dell’arte contemporanea italiana". La mostra resterà visitabile fino al 21 gennaio.