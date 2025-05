La mostra di Castelli conquista il pubblico

Grande successo per la mostra "Và dove ti porta il cuore", organizzata dall’artista Daria Castelli. Si è svolta all’interno della palazzina sud del Lido Cluana e in occasione della giornata inaugurale si era registrata la presenza del critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso. Partecipi anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, il consigliere Gianluca Crocetti e la presidente di Ucai Civitanova, Pina Coppola. La manifestazione era stata arricchita dagli interventi della storica d’arte Pia Giustozzi, della poetessa Onorina Lorenzetti e della scrittrice Mariastella Bianconi. In scena al Lido Clauna, le opere delle stesse Castelli e Giustozzi, oltre che di Alessandro Ponte, Carina Pieroni, Romina Madonna, Giampiero Venturini e Pino Branchesi.