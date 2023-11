La mostra ’Genesis’ tra gli applausi

Si è chiusa la mostra intitolata ’Genesis’ di Tonino Maurizi, è stata una rivisitazione storica del suo lungo percorso di artista a tutto tondo, più di cento opere esposte negli spazi concessi dal Comune di Montecosaro. Migliaia le firme dei visitatori, molti venuti anche da altre regioni. Tante presenze anche alla chiusura avvenuta con un tocco di originalità: una performance di straordinaria suggestione, preparata in pochi giorni e messa in scena da Serena Abrami, con il coro del gruppo Primigenia e le voci di Shanti, Angelica, Federica, Vanni e Patrizia. Una performance in linea con lo spirito dell’artista, geniale, creativo e teso alla solidarietà e al superamento degli steccati. Serena lo ha tradotto in un percorso tra le opere esposte, con canti in assolo in lingua ebraica, brasiliana, aramaica e cinese, e chiuso a più voci che hanno "contagiato" emotivamente i numerosi presenti. All’evento ha partecipato il sindaco Reano Malaisi, che ha parlato di "grande prestigio" di cui ha goduto Montecosaro. Maurizi, commosso, ha lasciato alla figlia Francesca il compito di ringraziare tutti.