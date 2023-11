La mostra sui santuari fa il pieno

Grande risposta di pubblico per la chiusura della mostra internazionale "Gli Appelli della Madonna – Apparizioni e santuari mariani nel mondo" nella chiesa di Sant’Agostino. Un’esposizione ispirata ed in parte realizzata da un giovane santo dei nostri tempi, Carlo Acutis e a Corridonia allestita grazie all’impegno delle confraternite locali del Ss. Sacramento, della Morte e Preghiera e della Madonna di Guadalupe, della parrocchia dei Santi Pietro Paolo e Donato, dell’associazione "l’Olmo" e con il sostegno e patrocinio dell’amministrazione comunale. Lo spettacolo finale "Profili di Donna - La Vergine Maria. Una Donna tra le Donne", ha coniugato teatro, poesia e musica con le più belle liriche dedicate alla Vergine Maria dal IV secolo ad oggi, dai più diversi popoli, eseguite da Viviana de Marco, voce recitante, Federica Pantanetti, cantante, Fausto Palmieri, tastiera, Mauro Giorgini, chitarra e Luca Ciarpella al sax. "Si chiude nel migliore dei modi possibili una mostra che – ha sottolineato l’assessore alla cultura Massimo Cesca – oltre ad essere stata molto interessante nei contenuti e perfettamente allestita sul piano artistico ha saputo conquistare tanti visitatori. Un grande ringraziamento alle confraternite e all’associazione Olmo per l’allestimento".