La mostra "Virgo hec penna" è in lizza per il Premio Italive

La mostra "Virgo hec penna. Dal manoscritto alla prima stampa", in allestimento fino al 28 febbraio nelle sale antiche della biblioteca Mozzi Borgetti, è stata censita nel portale Italive.it e ammessa alle votazioni per il Premio Italive. Si tratta di un progetto patrocinato dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e dal ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – promosso da Consumerlab e Comitas con la partecipazione di Autostrade per l’Italia e la collaborazione di Coldiretti – che informa gli automobilisti su quello che accade nel territorio che attraversano e presenta un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati, anche alla scoperta di eccellenze enogastronomiche. Per visualizzare la scheda dell’evento e votare la mostra basta collegarsi al sito https:italive.itvirgo-hec-penna-dal-manoscritto-alla-prima-stampa.