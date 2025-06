"La movida molesta?. Discoteche improvvisate senza controlli reali"

Il trionfo della nostra movida, tre primi posti ai Dance Music Awards, invitano ad approfondire il fenomeno. Fino all’anno scorso il territorio maceratese non aveva mai festeggiato agli Oscar del divertimento notturno, stavolta invece al Villa delle Rose oltre al bis di Nicola Pigini (top guest dj), ci sono state le novità dei successi di Edoardo Ascani (direttore artistico) e de La Serra (risto-show). Risultati che testimoniano la capacità di attrazione dei locali della provincia, più che altro Civitanova che, dopo la pandemia, è diventata la Riccione delle Marche, superando la concorrenza regionale di Senigallia e San Benedetto. Perché tutto questo? Ne abbiamo parlato con Aldo Ascani, direttore de La Serra, ideatore dei venerdì allo Shada, ma in questo caso interlocutore come referente sindacale del Silb-Fipe Confcommercio.

Ascani, alla base di questi riconoscimenti ci sono stati gli investimenti fatti da più imprenditori?

"La mia risposta è sì. Si pensi a La Serra, aperta nel dicembre del 2019 e pochi mesi dopo è scoppiata la pandemia. Abbiamo raccolto i cocci, ci siamo rimboccati le maniche e ottenuto grandi successi".

Civitanova regina della movida?

"La mia famiglia per prima ha scommesso sul lungomare sud quando tutti andavano su quello nord e ora guardate quante attività rigogliose. Io dico sempre che più siamo meglio è".

Quanto ha inciso il completamento della superstrada con l’Umbria e quanto possono disturbare i cantieri lumaca in previsione dell’estate?

"Ha inciso tantissimo. Mi accodo ai sindaci che si sono lamentati per i disagi causati dai lavori, purtroppo giungere a Civitanova è un problema sia da ovest che da sud, perché l’A14 non è messa meglio. In città magari servirebbero più parcheggi e strutture ricettive".

Da anni persegue la battaglia contro l’abusivismo…

"A parte il discorso delle licenze che hanno in pochi, il problema è nella gestione dei minori, nel non farli bere e nella sicurezza. Ad esempio allo Shada abbiamo 30 buttafuori per garantire la sicurezza, abbiamo superato una serie di controlli, invece altri si improvvisano discoteche per una sera fregandosene di tutto e tutti".

È finita un’altra stagione turbolenta per il Donoma, sempre al centro di polemiche da parte dei residenti. Cosa si può fare?

"Nel 2013 è costato due milioni di euro, non voglio difendere a oltranza la categoria, ma se è stato costruito lì al posto di un cinema, è perché ha avuti i permessi dalle istituzioni. Certo ci vuole che i giovani abbiano più rispetto per il prossimo quando escono. Però non si possono volere le discoteche in campagna, anzi nelle grandi città sono in zone centrali. Serve più educazione una volta fuori e serve più collaborazione in generale, invece a volte vedo polemiche politiche".