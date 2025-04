La mozione di Fratelli d’Italia: "Una via per Sergio Ramelli"

Una mozione per intitolare una via o una piazza a Sergio Ramelli, nel cinquantesimo anniversario della sua morte, sarà discussa nella seduta di martedì della commissione cultura di Recanati. Lo annuncia la sezione locale di Fratelli d’Italia. Sergio Ramelli, studente dell’Itis di Milano e militante del Fronte della gioventù, fu vittima di un’aggressione che scosse l’opinione pubblica negli anni di piombo. Nel 1975, dopo aver espresso in un tema scolastico la condanna verso le Brigate rosse, fu oggetto di pesanti intimidazioni, culminate il 13 marzo in un brutale assalto sotto casa a opera di militanti di Avanguardia operaia: dopo 48 giorni di agonia, il giovane morì poco prima di compiere 19 anni. Attraverso questa iniziativa, Fratelli d’Italia intende non solo ricordare Ramelli, ma anche farne un simbolo condiviso delle vittime della violenza politica, affinché tragedie simili non si ripetano più. "Nessuno — è l’auspicio espresso dal partito — deve più subire a scuola, all’università o altrove l’ostracismo, le violenze e l’emarginazione che colpirono Ramelli. In democrazia, di politica non si può morire".