La mozione di sfiducia non decolla

La mozione di sfiducia contro il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi non arriva in consiglio comunale. È stata firmata solo da due consiglieri, Massimo D’Este di Civico 22 – movimento che ha proposto l’atto – e Luca Cesini del Pd. Ma servivano sei firme, da presentare entro lunedì 17, dieci giorni prima del consiglio, per farla approdare e votare alla seduta di giovedì prossimo. La mozione si è fermata al primo step.

Civico 22 ha ricordato i motivi per cui aveva deciso di presentare il documento: le ragioni del ritiro delle deleghe all’assessore Fabiano Gobbi indicate nel decreto non coincidono con quanto dichiarato in altre sedi; e l’accordo segreto tra il sindaco e Forza Italia, in base al quale questo partito, all’insaputa di tutti, sarebbe entrato a far parte della giunta con un proprio assessore, lo stesso Gobbi. "Ho contattato il consigliere del gruppo misto Federico Pieroni – ha spiegato D’Este – per sottoporgli la mozione di sfiducia; ha chiesto di inserire integrazioni, ma volevamo lasciare il testo com’era perché partiva da atti amministrativi e materiale oggettivo. La presentazione alle altre forze di minoranza è stata fatta, ma non abbiamo ricevuto risposta. Prendiamo atto di questa scelta". "Siamo stati additati continuamente dal centrodestra di essere la stampella dell’amministrazione, per la famosa stretta di mano tra D’Este e Sclavi prima del ballottaggio. Siamo stati accusati di essere corresponsabili – ha aggiunto il coordinatore di Civico 22 Paolo Dignani –. Ma quando facciamo la proposta di andare oltre con la mozione di sfiducia, si tirano indietro. Rimaniamo perplessi".

Tornando alle amministrative del 2022, Dignani evidenzia che la candidata Silvia Luconi, "con 4.084 voti (il 42,4%), aveva già perso al primo turno. Una chiara indicazione da parte della città di volere un cambiamento – ha proseguito –. La stretta di mano era per alcune convergenze tra i nostri programmi su temi importanti, come le scuole". E i voti erano confluiti a Sclavi. "Ma la nostra contrapposizione poi, come minoranza, è stata forte seppur costruttiva – precisa –. Ricordiamo che D’Este non ha accettato l’incarico di assessore ai servizi sociali propostogli da Sclavi prima del ballottaggio e subito dopo la vittoria. Si sta verificando quanto da noi previsto, una situazione balcanizzata fra ex compagni, una politica fatta di tattiche e tatticismo, senza dialogo". Spiega che se avessero saputo che poi un assessore sarebbe diventato di Forza Italia, "sicuramente quella stretta di mano non ci sarebbe stata". D’Este ha ribadito che quanto accaduto nell’ultimo consiglio comunale è stato "un oltraggio", anche nei confronti dei cittadini. Qualora in futuro altre forze presenteranno una mozione di sfiducia, si dicono pronti a valutarla. E guardano già alle prossime amministrative: "Siamo a lavoro per una rigenerazione del centrosinistra – hanno concluso –, alternativa a questa maggioranza e ovviamente alle destre".

Lucia Paciaroni