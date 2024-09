La multa alla turista disabile. Renna: "Ha la mia solidarietà, è giusto che faccia ricorso"

"Tutta la mia solidarietà alla signora. La aspettiamo di nuovo a braccia aperte, perché Macerata è una città accogliente. Il mio consiglio è quello di fare ricorso, perché è giusto che sia così e credo proprio che riuscirebbe a vincerlo". A parlare è l’assessore Paolo Renna, che si dice "davvero dispiaciuto" per quanto accaduto mercoledì scorso. A fare la segnalazione al Carlino era stata la figlia della donna. La turista, Federica Oliani, arrivata da Ravenna con la mamma 75enne, che ha difficoltà a camminare (e per questo possiede un regolare cartellino per parcheggiare nei posti dei disabili), aveva raccontato di aver preso una multa in via Armaroli dopo aver lasciato l’auto sulle strisce blu. La gestione dei parcheggi a Macerata è affidata da anni all’Apm e a una ditta privata. In generale la discrezionalità fa sì che in alcuni Comuni si possa parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu quando i posti riservati ai disabili siano già occupati, e in altri Comuni no, a parità di possesso del contrassegno invalidi, con il rischio di incorrere in sanzioni. Nel caso specifico, Renna è chiaro: "L’Apm applica alla lettera la direttiva del Comune, ovvero che qualora i parcheggi gialli per disabili siano occupati, si può parcheggiare su quelli blu senza pagare". Quindi se le due turiste avessero trovato l’ausiliare del traffico della municipalizzata, "non sarebbe stato fatto nessun verbale". "Non solo – aggiunge Renna –. Considerando che in passato è capitato, alcune volte, di avere a che fare con cartellini falsi o usati anche dopo il decesso dei disabili (con le relative denunce penali), abbiamo messo a disposizione le pattuglie della polizia locale. Così per qualsiasi dubbio o chiarimento gli ausiliari possono rivolgersi agli utenti. Questo ovviamente anche per una doppia tutela nei confronti dei disabili. Teniamo tanto a questi aspetti. Stiamo approvando il Peba, Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Quasi tutti i marciapiedi della città sono dotati di uno scivolo per disabili, anche nelle frazioni. Stiamo approvando la stessa cosa anche per i monumenti e abbiamo ottenuto un finanziamento anche per lo Sferisterio".

Renna torna quindi sulla vicenda della ravennate: "Il problema nasce da come è scritta la convenzione dei parcheggi, fatta anni fa, sotto l’amministrazione Meschini. Perché non è specificato con la frase "nel momento" in cui l’auto viene parcheggiata dall’utente, i posti gialli devono essere pieni; in questo modo se quando l’ausiliario del traffico passa, trova i posti gialli liberi, la ditta dice che sta applicando la normativa. Ma è vero anche che chi parcheggia non può rimanere fermo davanti all’auto o tornare di continuo per controllare se nel frattempo si sono liberati dei posti. Noi non possiamo imporre alla ditta privata di non fare le multe, ma possiamo mediare. E sicuramente lo faremo, convocheremo la ditta e cercheremo di trovare una soluzione. Intanto ci scusiamo. A nome di tutta l’amministrazione. Un paese civile dovrebbe limitare i disagi a chi già li ha. Macerata è una città accogliente, in particolare verso le persone fragili".