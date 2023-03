La Murri critica: "Servono aiuti alle famiglie"

Torna sul tema delle povertà emergenti e dei contributi alle famiglie in difficoltà Letizia Murri, della lista civica Ascoltiamo la città, che auspica siano stati destinati dal Comune, nel bilancio di previsione 2023 "specifici fondi per i nuclei familiari civitanovesi che, più di altri, abbiano risentito della contingenza negativa creata dall’aumento delle bollette". Per la consigliera comunale della minoranza "è ora di pensare anche a sistematiche e risolutive misure per le famiglie in difficoltà che non rientrino nei criteri e nei parametri stabiliti dagli interventi assistenziali già in atto, vedi i voucher family, i buoni spesa cartacei, i contributi per il fondo famiglia". Sottolinea infatti che "continuano a rimanere dimenticate quelle tante frange di povertà, sempre più consistenti ad onor del vero, costituite dai nuclei familiari unipersonali, oppure senza figli o con un solo figlio a carico, con redditi minimi. Si pensi, in particolare, ai pensionati, ai separati e comunque a tutti coloro che vivono da soli con risorse non sufficienti". "Sono state affrontate – conclude Murri – spese di non poco conto per Carnevale, luminarie natalizie e altro e nessuno può mettere in dubbio che stanziare risorse per garantire dignità e sostenibile qualità della vita ai cittadini, sia un fattore prioritario e che merita qualsiasi precedenza".