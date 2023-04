La musica anni ’70: supersfida tra 25 band di giovani talenti

Le band di giovani talenti del Maceratese si sfideranno, oggi e domani al cine-teatro Italia, per la quarta edizione del Contest Lizard. Saranno ben 25 i gruppi in competizione, gran parte dei quali provenienti dal laboratorio di Musica d’Insieme che si svolge annualmente all’Accademia Lizard. Tre le categorie in concorso: ragazzi dai 15 ai 25 anni, dagli 8 ai 14 e gli over 25. La novità è l’introduzione di quest’ultima categoria, spesso composta da genitori degli allievi o comunque da appassionati non professionisti. Tema di questa edizione gli “anni ‘70” e i partecipanti dovranno presentare pezzi di successo di band o cantanti, italiani o stranieri. Saranno valutati da una giuria di qualità composta dal batterista Alessandro Svampa, dal cantante e produttore perugino Renoir Bellucci, dal musicologo e giornalista Vincenzo Pasquali, dal bassista e violoncellista Andrea Basili. Poi ci sarà anche la giuria popolare degli spettatori. "La nostra maggiore soddisfazione – dice Massimo Liverotti (nella foto), direttore dell’Accademia Lizard e organizzatore del Contest - è vedere che appuntamenti come questo vengono attesi per tutto l’anno da ragazzi e famiglie".