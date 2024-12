La musica da camera di Navarri e Ruggiero in scena da Hab

Nuovo appuntamento oggi alle 21 da Hab (in via Gramsci 24), con il concerto di musica classica dedicato soprattutto alla musica borghese da camera. Un evento apprezzatissimo dal pubblico, capace di ritagliare un momento di calma e ascolto in un’epoca storico in cui velocità e indifferenza fanno da padrone. Il concerto regala invece spazio e tempo agli uditori, tempo per pensare e percepirsi attraverso le note. Nella cornice dell’atmosfera natalizia, incastonato tra un regalo e un addobbo, ci si regala anche un momento per sé in compagnia di ottima musica. Organizzato in collaborazione con Anima Caffè Letterario e Anas Marche, l’evento è nel programma di "Macerata per Natale 2024" stilato dall’Associazione Commercianti Macerata con il patrocinio del Comune di Macerata. Mauro Navarri al violino e Vincenzo Ruggiero alla chitarra condurranno i presenti in un viaggio tra Haendel, Corelli, Paganini, Giuliani e non solo, a cavallo tra il Settecento e l’inizio dell’Ottocento. I musicisti, che suonano strumenti antichi o loro copie, provengono da vari percorsi formativi in conservatori nazionali ed esteri, con particolare attenzione alla ricerca e allo studio del patrimonio musicale regionale. Ingresso gratuito con prenotazione al 351.6185716.