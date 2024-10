La musica degli Ogam per ricordare. Riccardo Messi

È stato un viaggio nel regno nascosto della Sibilla il concerto che gli Ogam hanno tenuto domenica nella Cappella dei Contadini a Potenza Picena, in occasione del Mugellini Festival.

Il gruppo musicale ha dato vita a uno spettacolo molto suggestivo, grazie alle sonorità che abbracciano numerose tradizioni culturali e musicali diverse. La Sibilla raccontata dagli Ogam non è stata, in sostanza, solo una leggenda degli Appennini, ma si è trasformata in una narrazione universale con tutta la potenza del mito. Però è stata anche l’occasione per rendere omaggio all’artista Riccardo Messi, noto e apprezzato musicista e disegnatore, scomparso lo scorso giugno ad appena 44 anni, grande amico degli Ogam e del loro fondatore Maurizio Serafini. Proprio a Messi, nel corso della serata, è stato assegnato postumo il "Premio Mugellini alla carriera", ritirato dai genitori che attraverso Mauro Mazziero, il direttore artistico del festival, hanno annunciato la creazione di una fondazione per la ricognizione delle opere di Riccardo e l’istituzione di borse di studio dedicate ai più giovani per le attività artistiche.

Il prossimo appuntamento con il cartellone del Mugellini Festival sarà domenica con Francesco Cafiso, sassofonista di fama mondiale. Sul palco di Potenza Picena sarà accompagnato dal Quintetto Gigli e dall’arpista Lucia Galli, in un concerto tributo a Giacomo Puccini, in occasione del centenario della morte del compositore.