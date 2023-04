La musica jazz entra in classe: un mondo tutto da conoscere

Il jazz entra nelle scuole di Civitanova. Un’iniziativa sponsorizzata dall’amministrazione comunale e in collaborazione con due famosi artisti: Gege’ Telesforo (musicista e conduttore televisivo e radiofonico) e Paolo Fresu (trombettista, compositore e scrittore). Sono i promotori del progetto ‘Il jazz va a scuola, i musicisti incontrano le nuove generazioni’ che si svolge negli istituti scolastici, nei teatri, negli auditorium, ed è rivolto a giovani studenti con i quali gli artisti condividono la loro esperienza. Il Comune ha accettato alla proposta di aderire all’associazione ‘Il jazz va a scuola‘ (Ijvas) di Roma, soggetto senza scopro di lucro e composto da artisti , musicisti, musicologi e pedagogisti, che ha tra gli obiettivi quello di favorire il dialogo tra le associazioni della federazione nazionale ‘Il jazz italiano’ attraverso progetti educativi che portano il jazz nelle scuole, nei festival e nelle rassegne artistiche. L’iniziativa del Comune consentirà la partecipazione gratuita, agli studenti delle scuole superiori cittadine, all’incontro-lezione con Gege’ Telesforo che si terrà il 29 aprile al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta prima del suo concerto in cartellone. Il progetto si inserisce infatti all’interno della della rassegna ‘Civita jazz festival’, curata dall’azienda Teatri di Civitanova e che prevede tre appuntamenti: il 22 aprile Karima in ‘Close to You’, il 29 aprile Telesforo in ‘Big Mama Legacy’, e il 6 maggio Daniele Di Bonaventura con Ilaria Pilar Patassini e Band’Union in ‘Italia folksongs’.