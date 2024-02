La musica pop di Marta del Grandi conquista la scena di "Mount Echo"

Il teatro delle Logge, in piazza Trieste, ospita il concerto di Marta del Grandi, giovane artista italiana che si sta facendo conoscere ed apprezzare sulla scena musicale italiana con il suo ultimo lavoro "Selva". L’evento, in programma per sabato sera, alle 21.30, fa parte della rassegna "Mount Echo", alla sua ottava edizione. Una rassegna nata dalla collaborazione tra il Comune di Montecosaro e le associazioni culturali Centofiorini ed Anime di Strada, che si pone come obiettivo quello di investigare il complesso universo della musica, dei suoni, delle sovrapposizioni e delle contaminazioni artistiche. tema guida di questa edizione sarà quello delle armonie e dissonanze. Verranno proposti anche percorsi espositivi, legati alla tematica principale della rassegna. Dopo il grande successo di pubblico e di critica del concerto di Ethan P.Flynn, lo scorso gennaio, ora è la volta di Marta del Grandi (nella foto): una anteprima sul territorio regionale.

La cantautrice italiana presenterà al pubblico il suo ultimo lavoro, "Selva", riconosciuto dalla critica come uno dei migliori album usciti nel 2023: un’opera intricata di 12 canzoni, un pop che scorre senza sforzo ma sa essere allo stesso tempo raffinato ed emotivo, con la voce dell’artista come unico pilastro su cui costruire gli arrangiamenti a volte taglianti e a volte morbidi. L’apertura cancelli è prevista per le 20, mentre tutti gli spettacoli sono programmati per le 21.30. Il circuito di prevendita è affidato a Vivaticket.