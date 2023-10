La musica va in alta quota

Da domani a domenica prossima il celebre violoncellista Mario Brunello (nella foto) conduce un corso di formazione per allievi italiani e stranieri a San Ginesio. Una masterclass musicale unica nel suo genere perché, oltre ad aprirsi al pubblico con una serie di concerti gratuiti, rintraccia chiavi formative nei principi dell’artigianato locale, del fare arte e del vivere la natura. Il programma de "I suoni dei borghi" di quest’anno è assai ricco. Dopo aver appreso il metodo con cui si fanno le olive ascolane e ammirato il Polittico di Lorenzo D’Alessandro (Serrapetrona) con la professoressa Unimc Francesca Coltrinari, giovedì mattina, ad esempio, gli allievi partiranno con il maestro (violoncello in spalla) per un’escursione e piccolo concerto in quota sui Sibillini (per chi vuole aggregarsi [email protected]). Alle 21 concerto di Brunello e Maria Semeraro al pianoforte nell’auditorium di Sant’Agostino. Venerdì l’appuntamento è con l’Orchestra di Violoncelli e Sanne de Graaf, maestro concertatore. Sabato con Luca Giovannini, Ettore Pagano, Maria Salvatori e Eleonora Testa (entrambi i concerti alle 19). Domenica, alle 11, "Musica con vis(i)ta" con Coltrinari a illustrare le opere d’arte presenti nell’auditorium e, a seguire, Pagano al violoncello e Semeraro al pianoforte. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.