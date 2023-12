La musica vive con la stagione “Appassionata“

"Ecco a voi una stagione che abbiamo voluto intitolare “Note in Città“, per vivere questa esperienza musicale anche fuori dal Teatro Lauro Rossi". È quanto ha detto Luciano Pingi, presidente di Appassionata, per presentare il ricco cartellone dei Concerti di Appassionata 2024 (30 gennaio-27 dicembre) dove si ascolteranno le composizioni di Brahms, Schumann, Rachmaninov, Chopin, ma anche Morricone, Rota, Belafonte e musiche popolari.

La rassegna è stata presentata alla presenza di Pingi, dell’assessore Katiusca Cassetta, di Giulio Starnoni e Lucia Rosa, rispettivamente vice presidente e segretaria dell’associazione Appassionata. Gli appuntamenti si terranno al Lauro Rossi, alla Filarmonica e nella sala Cesanelli. "È una rassegna – ha detto l’assessore – cresciuta nel tempo e in questa edizione si scoprono anche giovani talenti, musiciste donne, autori classici, presentati anche a un pubblico più giovane e alle famiglie". La stagione partirà col botto (30 gennaio) al Lauro Rossi col giovane violinista Ziyu He accompagnato da Vanessa Benelli Mosell al pianoforte. Il mese successivo (7 febbraio) il Lauro Rossi diventerà un affascinante set cinematografico grazie al Gomalan Brass Quintet offrendo un viaggio attraverso le suggestive colonne sonore di Morricone, Rota, Bellafronte, Kander, Arlen, e Bernstein. Il talento femminile è il protagonista (6 marzo) con il progetto “Donne in Musica“, un omaggio a Clara Schumann e Amy Beach. Spazio al pianoforte con Gabriele Carcano (24 marzo, alle 17,30 al Lauro Rossi) che suonerà musiche di Grieg, Brahms e Schumann. Nella sala Cesanelli il pianista Jacopo Fulimeni (8 aprile) e il violinista Manuel Burriesci (18 aprile). A maggio (il 7 alla Filarmonica) sarà l’ora del trio d’archi. A settembre riprenderà l’attività col progetto Schumann (26 e 27 alla sala Cesanelli, 4 ottobre al Lauro Rossi) con il gradito ritorno del Trio Hermes che nell’ultimo live sarà affiancato da Cristiano Gualco e Simone Gramaglia, violino e viola. I tre concerti saranno introdotti da Luca Ciammarughi, Alessandro Tommasi e Valerio Sebastiani. Spazio poi alla versatilità e alla creatività con performance che spaziano dal Duoflauto e chitarra Airaghi/Papadia (29 novembre alla Filarmonica), passando per il duo Massimino–Ramonda (26 ottobre alla sala Cesanelli alle 17,30) che eseguirà Rachmaninov al piano a quattro mani nel 150° anniversario della nascita del compositore. A novemnbre ci sarà il Triskeles Saxophone Quartet (17 novembre alla Filarmonica alle 17,30). Il Quartetto delle Marche suonerà il 12 dicembre alla sala Cesanelli e il 27 si chiuderà la rassegna con la Fisorchestra marchigiana. Abbassato il costo dei biglietti (15 euro, ridotto 12, per soci 10, e per studenti 5) ma la qualità è rimasta alta come nella tradizione di Appassionata che sin dal primo anno propone concerti con musicisti di valore mondiale.