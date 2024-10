La natura dà spettacolo. Una notte col naso all’insù per l’aurora boreale

Anche il cielo maceratese è stato impreziosito dall’aurora boreale e dai Sar, spettacolari fenomeni luminosi innescati da una potente tempesta solare. Uno spettacolo naturale di luci colorate intenso, visibile da quasi tutta l’Italia. Sul nostro territorio è stato immortalato da due fotografi. Cristian Fattinnanzi, fotografo e divulgatore di astronomia, nella notte tra giovedì e ieri, tra le 22.45 e le 2, da casa sua, a Montecassiano, ha scattato tante immagini. Si tratta della terza volta per lui. "La prima manifestazione aurorale è del 10 maggio, poi 12 agosto (sui Sibillini, nella zona di Sassotetto) e poi quella dell’altra notte – ha spiegato –. In questi mesi si potranno ripetere altri episodi, perché il ciclo solare è alla massima attività. Poi nei prossimi anni calerà e tornerà a questi livelli tra undici anni". Anche Matteo Mazzoni, in mezzo alle colline di Montefano, ha fotografato l’incanto dell’aurora boreale. Appassionato di fotografia paesaggistica, da diversi anni cerca di coniugare la passione per la montagna a quella per la fotografia (soprattutto notturna). Ha un negozio di Erboristeria a Montefano con la sua compagna Chiara. "Una volta raggiunta la campagna, dove pensavo che il buio e la skyline potessero essere soddisfacenti a cinque minuti di auto da casa mia – racconta – sono uscito dall’auto e ho visto subito un alone rosso verso nord e così ho iniziato a scattare. Erano circa le 22.15 e mi sono trattenuto fino a verso mezzanotte per avere abbastanza materiale per un video time lapse (tecnica di ripresa e montaggio video creativa che permette di manipolare la frequenza dei fotogrammi, cioè il numero di immagini che compaiono in un secondo di video, ndr). È la prima volta che riesco a fotografare questo fenomeno, Aurora/Sar".