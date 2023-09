La Nazionale cantanti "Venite tutti allo stadio"

"Voglio lanciare un appello ai tolentinati e agli abitanti dei Comuni limitrofi: venite numerosi giovedì, alle 20.45, allo Stadio della Vittoria. Sarà una grande festa!". È l’invito del cantautore Paolo Vallesi -che copre il ruolo di terzino sinistro nella Nazionale cantanti- a partecipare a "Rinascere insieme", la partita-evento versus Cuori Sibillini. "I sindaci devono allenarsi – anticipa sorridendo -, la nostra sarà una bella formazione con l’ingresso di nuove leve. Io ormai sono un ’pilastro’, non solo perché faccio parte della squadra da tanti anni, ma anche perché mi muovo poco", scherza. La squadra avversaria è formata in parte da sindaci del territorio – tra cui Mauro Sclavi di Tolentino, Luca Maria Giuseppetti di Caldarola, Roberto Lucarelli di Camerino, Mauro Romoli di Pollenza e Alessandro Gentilucci di Pieve Torina - e in parte da ex calciatori, personaggi del mondo della cultura, dell’informazione, dell’imprenditoria e dello sport. L’incasso sarà devoluto interamente ai Comuni del cratere sismico per sostenere il "Progetto Sorriso", finalizzato alla realizzazione di centri aggregativi e interventi per i giovani.

Vallesi, da quanto tempo fa parte della Nazionale cantanti?

"Sono entrato nel settembre 1991 e fino all’anno scorso ho giocato tutte le partite, senza mancare mai. Era un sogno da bambino, che conteneva un altro sogno: entrare in Nazionale significava essere diventato un cantante conosciuto e giocare insieme agli altri cantanti conosciuti. Sono contento di tornare nella provincia di Macerata, sarà una serata di festa e solidarietà".

Progetti in cantiere?

"Da poco è uscito l’album del trentennale della carriera, dove ho duettato con Gianni Morandi, Marco Masini, Gigi D’Alessio. Fino a metà ottobre procedo con i concerti all’aperto. Poi da fine novembre inizierò un progetto con varie tastiere, in cui mi racconterò e racconterò di altri artisti. Un omaggio alla musica, alle canzoni che mi hanno ispirato, a come ho conosciuto quest’arte. Ora stiamo montando il racconto-video e non vedo l’ora di potermi confrontare con me stesso sul palco".

Quanto è cambiato il panorama musicale in questi trent’anni?

"Prima si acquistavano i 33 giri, i cd, le musicassette; si dava un valore specifico all’acquisto, ci si affezionava di più all’artista. Adesso il mercato è liquido, tutta la musica prodotta è a disposizione sulle piattaforme digitali. Un mondo che va più veloce e ci si affeziona più al singolo".