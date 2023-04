La nazionale volley sordi fa tappa a Civitanova

di Chiara Gabrielli

Mancano meno di tre mesi all’appuntamento con il campionato europeo in Turchia e la nazionale di pallavolo sordi ha fatto tappa nella terra del volley a Civitanova per un raduno Fssi (Federazione sport sordi Italia) di tre giorni, che si è concluso ieri. Nello stesso hotel, al Cosmopolitan, anche la Powervolley, da Milano (che ieri ha affrontato la Lube in gara5, per un pass in finale scudetto, ndr): le due squadre si sono incontrate, una bella occasione per conoscersi. I ragazzi della nazionale di pallavolo sordi, a disposizione di coach Matteo Zamponi, di Porto Potenza Picena, hanno effettuato quattro allenamenti per mettere a punto la trasferta turca. Questa è stata un’occasione anche per valutare lo stato fisico dei ragazzi, quando tutti gli atleti sono oramai alla fine della stagione agonistica con le rispettive squadre.

Qualche assenza forzata dell’ultimo momento (Cavasin e Rivellini), La Pira impegnato con Verona in finali nazionali, ma da segnalare la nota positiva: c’è il recupero completo di Riccardo Dell’Arte (Padova). Gli altri convocati sono Francesco Amato (Milano), Alberto Caselli (Prato), Alessandro Di Cristoforo (Chieti), Riccardo Hoffer (Trento), Simone Ianiro (Roma), Marco Malfasi (Forlì), Alessandro Pongiluppi (Verona), Lorenzo Scordino (Napoli), Silvio Siviero (Varese), Lorenzo Verdecchia (Pisa), Antonio Zanolli (Verona) ed Enrico Zappavigna (Genova). Proprio quest’ultimo ha ricevuto i complimenti del gruppo per la recente vittoria nella Coppa Italia di serie B con la sua Aqui Terme. A completare lo staff il secondo allenatore Teodoro Fiaschetto (Livorno) e il direttore tecnico Diego Pieroni (Senigallia). "Prima della partenza per Karabuk ci saranno almeno altri due raduni – il commento del direttore tecnico Diego Pieroni, dal raduno di Civitanova –, uno si svolgerà a Senigallia mentre il secondo è ancora da pianificare. L’obiettivo è di confermarsi in zona medaglia dopo i due bronzi ai Mondiali e alle Olimpiadi. Non c’è due senza tre, si dice, ma sognare qualcosa di più si deve e si può fare. Buon lavoro ragazzi". Da ricordare "i compagni di viaggio" dalla nazionale di pallavolo sordi, ovvero Cattolica Assicurazioni, Oro della Terra e BB Spa.