La necropoli a Villa Potenza: "Valutazioni ancora in corso"

"Siamo ancora in una fase di valutazione su come valorizzare la scoperta delle tombe risalenti alla prima metà del primo secolo dopo Cristo, rinvenute durante i lavori per i campi da rugby a Villa Potenza". L’assessore Andrea Marchiori fa il punto della situazione a un anno e mezzo da quei rinvenimenti. "In questa fase – spiega – si sta portando avanti un lavoro che inevitabilmente coinvolge la Soprintendenza e gli archeologi. Non c’erano reperti preziosi in quelle tombe, tuttavia ritengo che debba essere valorizzato questo spaccato di civiltà romana che è al centro degli studi di archeologi e della Soprintendenza. Queste tombe potrebbero infatti aprire agli studiosi uno scenario interessante per ricostruire le dinamiche della società che abitava in quel territorio".

Sono circa 30 le tombe venute alla luce su quell’area dove sarebbe dovuto essere realizzato il campo da rugby e il timore, come spesso accade in simili casi, è che il ritrovamento di reperti archeologi possa frenare i lavori. "Il progetto – specifica l’assessore ai Lavori pubblici – prevede comunque la realizzazione di due campi: uno principale e uno da allenamento. Possiamo contare su un’area vasta e così non è stato difficile spostare gli impianti dove non interferiscano con quei ritrovamenti". Marchiori assicura che questa nuova situazione non abbia inciso sull’andamento dei lavori. "Non parlerei di rallentamento dei lavori, ma – spiega – di una loro riprogrammazione e così durante le indagini di carattere archeologico si è operato sui fabbricati che non erano interessati da questi ritrovamenti. E così la ditta ha completato la parte strutturale formata da spogliatoi e club house, adesso ci si sta concentrando sull’impiantistica interna. Ritengo che tutto l’intervento possa essere portato a compimento entro il 2025. Oltretutto nei giorni scorsi il presidente della Federazione ha visitato questa nuova che sta prendendo forma ed è rimasto molto contento sia dell’opera sia dell’investimento".