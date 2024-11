"La neve rossa - I poeti contro la violenza di genere e altri paesaggi" è il titolo dell’iniziativa in programma dopodomani, alle 18.15, allo Stabile - Palazzina Sta di via Panfilo, organizzata dalla direzione artistica dello Sperimentale Teatro A, con il patrocinio del Comune, per il suo sessantesimo dalla fondazione. "L’appuntamento – spiegano gli organizzatori – non vuole essere né rigidamente volto al dilagante fenomeno dei femminicidi, né genericamente sulla violenza. Vuole essere la circostanziata indagine, la riflessione turbata e turbante sulla violenza di genere ampliando il concetto di genere".