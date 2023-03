"La nostra amicizia a cento anni"

di Lucia Gentili

Diventare amiche a cento anni, in casa di riposo. Maria Barabucci, 101 anni compiuti il 4 gennaio, e Elvira Urfini, che ha raggiunto il secolo di vita il 18 settembre scorso, entrambe di Tolentino, si sono conosciute in struttura. Un’amicizia fatta di piccoli gesti, attività insieme, tombole, due chiacchiere e silenzi condivisi. Elvira, la più "giovane", ogni giorno dopo pranzo accompagna Maria in carrozzina davanti all’ascensore. La loro storia è simile a quella di altri ospiti. D’altronde alla casa di riposo "Vincenzo Porcelli" di Tolentino sta crescendo il numero dei centenari: sono sette su ottantacinque, ma tante persone in lista di attesa, che aspettano di entrare, sono arrivate a quota 99 anni. Ad essere più longeve sono le donne. Maria è in struttura da un paio d’anni. Ha tre figli, cinque nipoti e otto pronipoti (è vedova da tanto tempo). Prima lavorava sui campi, sempre dedita alla famiglia e alla vita domestica; per andare a fare la spesa, camminava anche otto chilometri a piedi. La cucina è la sua passione. "Sono serena – dice Maria –, ho amato i miei figli sopra ogni cosa, e sono stata amata. Sono tutti ’sistemati’. La famiglia resta il valore più importante". Maria, spiegano gli operatori, in casa di riposo non si lamenta mai, è socievole, si trova bene. Grande giocatrice di tombola, partecipa ai tornei di briscola, vincendo spesso i premi in palio, come collanine e bracciali. Elvira invece è meno avvezza al gioco delle carte. Precisa di avere "cento anni e qualche mese". Faceva la pasta fresca; pure lei ora vedova, era sposata con un uomo che aveva due figli, che lei ha sempre amato come fossero anche suoi. È sempre stata attiva e ha sempre camminato tanto (faceva contrada Sant’Angelo e centro storico a piedi quotidianamente). "Non riesco a stare ferma", ammette. "Per questo ha sofferto tanto il periodo dell’isolamento – spiega il nuovo direttore generale dell’Asp Civica Assistenza Tolentino, la dottoressa Laila Cervigni –. Ora la situazione per fortuna è tornata alla normalità. Queste due donne sono un po’ l’esempio della vita di un tempo, semplice e sana, meno stressata. Lavoravano tanto fisicamente, e riuscivano a scacciare via i brutti pensieri. Possiamo solo che imparare da loro".