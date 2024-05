La nostra sanità fa scuola. Da tutta Italia per studiarci

Quando la sanità maceratese fa scuola. L’espressione può sembrare esagerata, ma poggia su iniziative che non lasciano spazio ad interpretazioni. Domani pomeriggio e giovedì mattina, all’ospedale di Macerata, si terrà un corso residenziale di chirurgia ginecologica, protagonisti i professionisti maceratesi, attraverso il quale si trasferiranno conoscenze e competenze ad altri medici, provenienti da altre province marchigiane, ma anche da fuori regione.

Domani pomeriggio ci sarà la parte teorica che vedrà come docenti Mauro Pelagalli, Andrea Puppo, Francesca Orici, Edoardo Cola, Valentina Paris e Maria Luisa Bovetti. Tre ore di lezione, dalle 14,30 alle 17,30, nel corso delle quali si parlerà di Anatomia delle pelvi e del retroperitoneo, isterectomia semplice e difficile e livelli di linfadenectomia.

Si farà anche uno studio ecografico nei tumori endometriale e cervicale, con una classificazione ecografica e chirurgica dell’endometriosi. L’ultima parte della giornata sarà dedicata all’esposizione di casi clinici. Il momento clou del corso, però, sarà giovedì mattina, quando ci sarà la "live surgery", vale a dire che i medici venuti a Macerata potranno vedere in diretta i quattro interventi eseguiti da Mauro Pelagalli e Andrea Puppo in due sale operatorie dotate di tutte le tecnologie necessarie: un carcinoma della cervice, un carcinoma dell’endometrio con linfonodo sentinella, una endometriosi severa e una miomectomia laparoscopica. In seguito, lo stesso corso sarà ripetuto, ma in trasferta, esattamente all’ospedale di Cuneo: l’equipe maceratese si trasferirà temporaneamente nella cittadina piemontese per portare tutta la sua esperienza.

"Questo corso, che andiamo a svolgere anche fuori regione – sottolinea l’ideatore, Mauro Pelagalli, direttore di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale di Macerata – è il risultato di diversi fattori, a partire dal fatto che c’è un riconoscimento a livello nazionale della nostra qualità chirurgica, espressa da una rilevante casistica oncologica. Ogni anno a Macerata eseguiamo 40 interventi per carcinoma ovarico, 55 interventi per tumore dell’endometrio e oltre 100 per endometriosi, e diversi altri. Un’attività frutto di una strutturata e collaudata equipe che opera in modo multifunzionale anche con professionisti di altri reparti". Per quanto riguarda l’endometriosi, poi, malattia per la quale l’ospedale di Macerata è centro di riferimento regionale, si fanno passi avanti negli studi dedicati alla prevenzione. Martedì prossimo, nell’Auditorium della biblioteca Mozzi – Borgetti, si terrà un convegno su "Endometriosi e nutrizione".