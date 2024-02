"La notte dei racconti". Bambini protagonisti con le loro storie

La palestra della scuola secondaria di primo grado "Manzoni" di Corridonia ha ospitato "La notte dei racconti". L’annuale evento ideato da "Reggionarra" a cui l’associazione "Equilibri" da tempo aderisce, per promuovere e avvicinare piccoli e adulti alla lettura. L’iniziativa ha visto il patrocinio del Comune e il sostegno della dirigente scolastica, Daniela Smorlesi, grazie alla quale sono state coinvolte diverse classi delle scuole primarie "Lanzi" e "Martiri della Libertà". Protagonisti della serata sono stati appunto i circa cento bambini, che si sono ritrovati in pigiama con le loro famiglie non solo per ascoltare, ma anche per leggere ed animare le storie di questa notte speciale.

Titolo di questa edizione, "A rifare il Mondo", significativo e pieno di speranza per il futuro. A dare il benvenuto sono stati i volontari dell’associazione Equilibri, animando "Il Paese con l’Esse davanti", uno dei capolavori di Gianni Rodari. Sono stati poi i bambini a ricordare, con le loro storie narrate, alcune divertenti, altre più profonde, che "un mondo in cui la pace, la giustizia, la libertà, così come il rispetto dell’ambiente – spiegano gli organizzatori - sono ancora possibili, con l’impegno di tutti".

d. p.