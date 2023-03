La notte dei racconti per bimbi e famiglie

Una notte tra le pagine di Italo Calvino. A Corridonia sta per tornare "La notte dei racconti". L’evento è in programma domani alle 21, al Cag di Corridonia, ed è rivolto a famiglie, bambine e bambini. Il tema di quest’anno è "Le fiabe sono vere", il cui sottotitolo è "Una notte tra le pagine di Italo Calvino", a cento anni dalla nascita dello scrittore. Si parlerà di fiabe, che sono, come sosteneva Calvino, il "catalogo dei destini che possono darsi a un uomo e una donna…". Le volontarie dell’Associazione Equilibri, che hanno organizzato l’appuntamento, sono pronte ad accogliere grandi e piccini, rigorosamente in pigiama e calzini antiscivolo, che non vorranno perdere l’occasione di vivere questa esperienza, lontano dagli schiamazzi, con luci soffuse, fra comodi cuscini e morbidi tappeti. E poi, spazio alla lettura più intima. Prima della buonanotte, un saluto a base di latte e biscotti.