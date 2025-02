"La notte di sangue", il libro per ricordare. Piermanni e Beni

"La notte di sangue" del 18 maggio 1977 sarà protagonista dell’incontro in programma sabato pomeriggio. Si intitola proprio "Notte di sangue - 18 maggio 1977: i tre conflitti a fuoco di Porto San Giorgio e Civitanova Marche" il libro scritto dall’avvocato Giuseppe Bommarito e dal generale dei carabinieri Marco Di Stefano che ripercorre i tragici fatti del 18 maggio 1977, quando nel giro di poche ore tre scontri a fuoco tra Porto San Giorgio e Civitanova portarono alla morte del maresciallo capo Sergio Piermanni e dell’appuntato Alfredo Beni. Altri due militari rimasero gravemente feriti, mentre quattro malviventi furono uccisi e due arrestati e condannati. Il libro intende mantenere viva la memoria collettiva di questi tragici eventi, non solo come esercizio di conoscenza, ma anche come un atto di rispetto verso il sacrificio dei militari caduti. L’incontro, che è stato promosso da Aldo Caporaletti, si terrà nella sala conferenze del Banco Marchigiano (vicolo Nettuno 29) alle 16 di sabato. Saranno presenti i due autori, Bommarito e Di Stefano, l’ex rettore dell’Università di Macerata Francesco Adornato, il generale dei carabinieri Rosario Aiosa, medaglia d’oro al valor militare, e Fulvio Fulvi, redattore di Avvenire. L’ingresso è gratuito e la cittadinanza invitata a partecipare. Sia Piermanni che Beni sono stati insigniti della medaglia d’oro al valor militare. Allo stesso Piermanni, inoltre, è intitolato il lungomare sud di Civitanova, dove vi è anche un busto che lo ritrae, realizzato dall’Associazione nazionale carabinieri.