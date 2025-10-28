La notte più spaventosa dell’anno. Guida agli eventi di Halloween

Tra leggende, spettacoli e feste per grandi e bambini, tanti sono gli appuntamenti in provincia per la notte più spaventosa dell’anno. Dalla maledizione di Ficana di Macerata al SarnanHorror, da Halloween Mistery Fest a Montelupone al tunnel dell’orrore a Civitanova Alta, ecco alcune iniziative organizzate per venerdì.

A Villa Ficana a Macerata il ritrovo è alle 17, bisogna aiutare la Maga Luna a rompere l’incantesimo; un evento per bambini dai 5 ai 10 anni (prenotazione obbligatoria entro domani). Sempre nel capoluogo di provincia, al Museo della Scuola, c’è "Lo scolaro fantasma del Mudesc", dalle 17 (dai 6 anni in su); dopo il truccabimbi spaventoso, ci sarà la caccia allo scolaro fantasma per scoprire il segreto nascosto tra le aule del museo.

Tre giorni di spettacoli, misteri e leggende nel borgo di Montelupone. Da venerdì a domenica, dalle 16 a mezzanotte, arriva Halloween Mistery Fest. Oltre ai due tour itineranti, "Uno squarcio nel tempo", "L’oscura vera storia del borgo", a teatro andrà in scena "I segreti dell’abbazia" e "Creature marchigiane fantastiche e dove trovarle". Nella zona kids, oltre a luci, decorazioni e truccabimbi, ci saranno i gonfiabili a tema: un parco giochi all’aperto. E ancora, area food, cartomante e Halloween make-up. Novità di quest’anno: un dolcissimo camioncino colorato arriverà in piazza portando con sé ogni tipo di caramella, dolcetto e zucchero filato.

Venerdì a Sarnano dalle 16.30 mix di divertimento e paura vi aspettano per le vie del centro storico, mentre alle 19 concorso "La zucca più paurosa" a colpi d’arte. Per gli amanti dei giochi da tavola e di ruolo, dalle 19 alle 23 all’ex circolo cittadino, serata a tema horror con La Compagnia Di Sotto Monte (dai 12 anni in su, previa iscrizione). Travestimento gradito sia per grandi che per bambini.

Alle 21.30, al teatro La Rondinella di Montefano, va in scena lo spettacolo "La notte del mazzamurello. Un venerdì da incubo per Mercoledì", una produzione dell’associazione culturale La Rondinella (posti limitati, prenotazioni al 3384873545). E prima cibo "da paura" con lo street food del Mazzamurello.

"Happy Halloween" a Civitanova Alta, dalle 16 alle 20, in piazza della Libertà, chiostro San Francesco: nelle vie del centro storico animazione da urlo per bambini con mostri, spettacoli terrificanti e truccabimbi spaventosi. Stand gastronomico per merenda e cena con tante golosità. Bus navetta gratuito.

Doppio appuntamento a Montecassiano. Alla Taverna San Salvatore, alle 20.30, "Cena da paura" con spettacolo di animazione (3207404643); alle 21.30 al Parco del Cerreto "Halloween Experience – special edition", un’esperienza teatrale suggestiva e coinvolgente.

Per i grandi, Halloween Party al Brahma, "Papa V Halloween Event" al Donoma, "Dark Dinner – Bright Party" a La Serra di Civitanova, tutti a Civitanova, "Gli anni d’oro – Halloween Edition" al Mirage di San Ginesio con la musica anni ‘80 e ’90, "Halloween Horror Night" al Much More di Matelica.