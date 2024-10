La notte più spaventosa dell’anno. Tour da brividi, musica e laboratori

Gare di zucche, tour da brividi, laboratori e feste. Nella notte più spaventosa dell’anno, domani, tanti sono gli appuntamenti in programma, con itinerari per grandi e piccini, spettacoli, musica e buon cibo. All’ecomuseo Villa Ficana, a Macerata, un pomeriggio di attività dedicate ai più piccoli: truccabimbi a tema dalle 16 alle 19; laboratorio "Crea il tuo mostro" dalle 16 alle 17 (per bimbi da 4 a 6 anni) e laboratorio "Lanterne di paura" dalle 17.30 alle 18.30 (da 7 a 10 anni - con prenotazione a museovillaficana@gmail.com).

In piazza Cesare Battisti a Macerata, dalle 15.30, musica e animazione per bambini con pane e Nutella e dolci gratis. Dalle 16 Halloween Party organizzato dal centro commerciale naturale "Le Casette": in un laboratorio per tutte le età si potrà preparare una shopper da utilizzare per raccogliere i dolcetti nei negozi di corso Cairoli. A Montelupone, invece, Halloween Mistery Fest: da domani a domenica, dalle 17.30 alle 2 di notte, tanti eventi a ingresso gratuito con giochi interattivi e attività. Gara di zucche, dj set misterioso e tour da brividi a palazzo Compagnucci, a Montecassiano. Domani, dalle 18.30 alle 20, "Viaggio tra miti e leggende" (a cura di Terre di Sogno). Dopo la Cena di Halloween organizzata dalla Proloco alla Taverna San Salvatore, c’è la gara di zucche. A rendere l’atmosfera ancora più elettrizzante il misterioso dj Ghost Face. Tra le attività, "Brivido al palazzo Compagnucci" dalle 15 (su prenotazione 3207404643). Per i grandi, domani, serata esclusiva alle Saliere Sibillini Mountain Lounge a Frontignano di Ussita: si sale in seggiovia in notturna, cena a tema e a seguire festa con dj set fino alle 2 con Francesco Cangiotti e Giusi Minnozzi di Multiradio. Ingresso: anni 18+. Dress code: horror style.

Alle 21.15 a Montefano 4ª edizione di Halloween Infernale "La Profezia di Mazzamurello". Lo spettacolo inizierà al teatro La Rondinella con l’apparizione dello spiritello rumoroso, per poi spostarsi per le vie del paese con artisti di strada (giocoleria, performance aeree e di fuoco ad opera della compagnia la Zandella e del team di danza acrobatica della Virtus Acrobatic Team di Macerata). Street food marchigiano, dalle 19, in piazza Bracaccini.

A Civitanova Alta dalle 16.30 a tarda notte Happy Halloween: le vie del borgo si trasformeranno in un luogo spettrale, con animazione da urlo e videomapping. Dalle 22 spazio ai più grandi all’ex liceo classico con percorsi horror e spettacoli mostruosi per l’Aulin Party. Da oggi a sabato i vicoli di Treia diventeranno lo scenario di "Enigma", una street escape room. Ad Acquacanina di Fiastra dalle 17 fino a notte Halloween in piazza, con giochi, dolci, polenta, castagne e caccia al tesoro e "Via del terrore". A Porto Recanati, alla palestra comunale Diaz, Halloween Party Mostrissimo Me dalle 17 alle 19, con gonfiabili, baby dance e giochi. A Recanati storie, leggende e creature misteriose all’Orto sul Colle dell’Infinito, da domani a domenica. A Urbisaglia alle 17 il tradizionale "dolcetto o scherzetto" e attività didattiche per bambini. Non mancheranno giochi a tema come la caccia al tesoro, proiezioni e spettacoli di performer acrobatici. Grande novità per gli amanti della storia e della cultura: dalle 18, la suggestiva Rocca aprirà le sue porte gratuitamente al pubblico.