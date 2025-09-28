Le risposte di Birmingham

Le risposte di Birmingham
Cronaca"La novità di questa estate?. Il ritorno degli emigrati dal paese"
28 set 2025
GIANFILIPPO CENTANNI
Cronaca
Per Angelo Bolletta bilancio positivo della stagione turistica. "E ora arrivano i cercatori di funghi".

Da sinistra Federico e Angelo Bolletta, titolari dell’Hotel Tetto delle Marche-Ristorante i Conti

"È andata bene". Angelo Bolletta è soddisfatto per i risultati della stagione estiva, che a Cingoli per il turismo è la più intensa. Del settore ricettivo e gastronomico, con la sua famiglia Bolletta è il decano degli operatori: titolare dell’hotel Tetto delle Marche-Ristorante dei Conti, lui e la moglie Franca curano la cucina, i figli Graziano e Federico seguono l’albergo e la direzione delle sale. "L’afflusso non è stato massiccio, ma costante: Cingoli resta sempre attraente e viva, grazie alle manifestazioni concertate dal Comune con le associazioni del territorio, per i suoi tesori artistici, culturali e ambientali. Si è registrato anche un nuovo impulso della tradizione, vivace nella seconda parte del secolo scorso, col ritorno delle squadre calcistiche per il ritiro: tante società hanno telefonato, ma già era confermato il soggiorno della Vis Pesaro. E questa non è stata la sola novità".

Quali, allora, le altre?

"Una è stata la riscoperta del luogo natìo. Chi ha dovuto lasciare Cingoli ha sentito il bisogno di tornare con i propri congiunti, per rivedere i luoghi in cui aveva trascorso infanzia e giovinezza, conciliando la vacanza con visite ai parenti e al circondario. Questo modo di passare le vacanze poi ha avuto una dilatazione".

Che significa?

"Gruppi delle associazioni di marchigiani in varie città e regioni italiane si sono riuniti per effettuare viaggi nei posti d’origine. Con quanti si sono ritrovati a Cingoli, sono stati momenti davvero coinvolgenti".

Ma il turismo a Cingoli declina con l’estate?

"No, c’è pure un intenso turismo micologico, per la cerca dei funghi. Per agevolare e garantire la commestibilità dei funghi raccolti, sarebbe necessaria la presenza, almeno in qualche giorno della settimana, di un esperto micologico nominato dall’Asl: affidarsi a chi si ritiene sia esperto è sempre un potenziale rischio. E una peculiarità di Cingoli, per la sua posizione, è la salubrità dell’aria: si è registrata una permanenza di mamme con bambini".

Federico Bolletta, in sala quali sono stati i piatti più richiesti? "Tagliatelle, ravioli di ricotta, specialità al tartufo, in particolare gli gnocchi ripieni di carne, tipici di Cingoli. Ma molti vengono qui anche per il pesce: forse è più gradito a quota 800".

Gianfilippo Centanni

