"La novità di questa estate?. Il ritorno degli emigrati dal paese"

"È andata bene". Angelo Bolletta è soddisfatto per i risultati della stagione estiva, che a Cingoli per il turismo è la più intensa. Del settore ricettivo e gastronomico, con la sua famiglia Bolletta è il decano degli operatori: titolare dell’hotel Tetto delle Marche-Ristorante dei Conti, lui e la moglie Franca curano la cucina, i figli Graziano e Federico seguono l’albergo e la direzione delle sale. "L’afflusso non è stato massiccio, ma costante: Cingoli resta sempre attraente e viva, grazie alle manifestazioni concertate dal Comune con le associazioni del territorio, per i suoi tesori artistici, culturali e ambientali. Si è registrato anche un nuovo impulso della tradizione, vivace nella seconda parte del secolo scorso, col ritorno delle squadre calcistiche per il ritiro: tante società hanno telefonato, ma già era confermato il soggiorno della Vis Pesaro. E questa non è stata la sola novità".

Quali, allora, le altre?

"Una è stata la riscoperta del luogo natìo. Chi ha dovuto lasciare Cingoli ha sentito il bisogno di tornare con i propri congiunti, per rivedere i luoghi in cui aveva trascorso infanzia e giovinezza, conciliando la vacanza con visite ai parenti e al circondario. Questo modo di passare le vacanze poi ha avuto una dilatazione".

Che significa?

"Gruppi delle associazioni di marchigiani in varie città e regioni italiane si sono riuniti per effettuare viaggi nei posti d’origine. Con quanti si sono ritrovati a Cingoli, sono stati momenti davvero coinvolgenti".

Ma il turismo a Cingoli declina con l’estate?

"No, c’è pure un intenso turismo micologico, per la cerca dei funghi. Per agevolare e garantire la commestibilità dei funghi raccolti, sarebbe necessaria la presenza, almeno in qualche giorno della settimana, di un esperto micologico nominato dall’Asl: affidarsi a chi si ritiene sia esperto è sempre un potenziale rischio. E una peculiarità di Cingoli, per la sua posizione, è la salubrità dell’aria: si è registrata una permanenza di mamme con bambini".

Federico Bolletta, in sala quali sono stati i piatti più richiesti? "Tagliatelle, ravioli di ricotta, specialità al tartufo, in particolare gli gnocchi ripieni di carne, tipici di Cingoli. Ma molti vengono qui anche per il pesce: forse è più gradito a quota 800".

Gianfilippo Centanni