"La nuova casa di riposo si farà. Opposizione, teatrino fuorviante"

"Rimane ferma la volontà di questa amministrazione comunale di realizzare una nuova casa di riposo nella nostra città, che possa ospitare anche un centro diurno e altri servizi per gli anziani. Infatti, in questi primi mesi di secondo mandato, è stata avviata la ricerca per individuare un possibile sito, idoneo a ospitare l’edificio in questione". Così il sindaco Noemi Tartabini risponde ai consiglieri del gruppo di minoranza "Idea Futura", che avevano criticato la giunta per non aver previsto nel piano triennale delle opere pubbliche la realizzazione di una nuova casa di riposo a Porto Potenza.

L’opposizione aveva sottolineato che l’intervento era stato annunciato in campagna elettorale dal centrodestra, dopo le richieste di un comitato cittadino presieduto da Dino Pantanetti (padre di Simone, attuale consigliere di maggioranza). "Nel documento unico di programmazione è stato scritto a chiare lettere che questo è uno dei nostri obiettivi – ribatte il sindaco Tartabini –. Alla luce di ciò, il teatrino montato dai consiglieri di Idea Futura è non solo fuori luogo, ma pure fuorviante. Va spiegato ai cittadini che il piano delle opere pubbliche viene aggiornato annualmente, perciò non averla messa ora non preclude nulla. È scontato dire che si tratta di un’opera complessa che richiede un grande lavoro su più fronti: individuazione dell’area, reperimento delle risorse per la progettazione, modalità e costi di realizzazione. L’opposizione parla di promesse non mantenute come se fossimo alla fine del mandato. In realtà siamo solo agli inizi". E anzi, secondo il primo cittadino, "i consiglieri di minoranza non avendo potuto attaccare il bilancio su altri fronti, considerata la realizzazione di opere attese e necessarie per oltre 13 milioni di euro, hanno scelto di alzare i toni con la volontà di generare solo confusione. Tant’è che di fronte alla proposta del capogruppo di maggioranza Mirco Braconi di presentare un emendamento per inserire la casa di riposo all’interno del piano delle opere pubbliche, la stessa opposizione ha fatto un passo indietro, affermando che vanno reperite le coperture sufficienti. Quindi, un polverone per nulla".

Non manca poi un affondo verso il centrosinistra. "Va ricordato a chi finge di non ricordare, che è stato il Partito democratico a promettere per anni opere mai realizzate – riprende il sindaco Tartabini –. Basti pensare alla nuova scuola elementare di Porto Potenza che, a seguito dell’inconcludenza delle passate amministrazioni, è stata realizzata dall’amministrazione di centrodestra. E ancora, basti pensare al rifacimento di piazza Matteotti, annunciato con tanto di manifesto affisso, rimasto tale, visto che è stata anche qui questa amministrazione ad avviare i lavori".

Giorgio Giannaccini