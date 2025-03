"La nuova casa di riposo sparita dal piano delle opere pubbliche"

"Il pericolo più grande è che, scaduto il tempo residuo di autorizzazione della casa di riposo a Potenza Picena, il 2030, e senza un impegno sul reperimento delle risorse per la messa in sicurezza o la delocalizzazione paventata dalla giunta Tartabini, ci troveremo di fronte alla chiusura senza avere la nuova e tanto proclamata casa di riposo a Porto Potenza. Oltre al danno, la beffa". Il gruppo di minoranza Idea Futura, capitanato dal capogruppo Alessandra Perticarà (foto), lancia l’ennesima frecciatina all’amministrazione dopo che è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027.

"Arriva sempre il momento in cui i proclami e le promesse facili cedono il passo alla realtà – afferma l’esponente di Idea Futura –. Anche per la casa di riposo il momento è arrivato: nel piano triennale delle opere pubbliche, appena votato, la struttura non è inserita. Ricordiamo la raccolta firme promossa da Dino Pantanetti, padre del consigliere di maggioranza Simone Pantanetti, poi fatta propria dalla giunta, infine una campagna elettorale in cui a molti anziani sono stati sventolati sotto il naso progetti millantati come già pronti". Da qui nascono le rivendicazioni. "Abbiamo sollevato dati precisi, tra cui la vita residua dell’attuale casa di riposo a Potenza Picena che non ha superato l’esame della vulnerabilità sismica – riprende Perticarà –. Però sono seguite accuse e offese da parte della sindaca Noemi Tartabini. È stato surreale sentire il primo cittadino rivendicare la scelta di escludere la casa di riposo dalle opere pubbliche come atto di responsabilità, ammettendo di non avere idea né di dove realizzarla né di come trovare le risorse per l’edificazione. Abbiamo potuto apprezzare la scioltezza nel fare una maestosa marcia indietro, con l’ardire di imputare tale scelta all’opposizione. Avremmo invece apprezzato che la sindaca e il consigliere Pantanetti si fossero scusati con i 1500 firmatari della petizione per la nuova casa di riposo".