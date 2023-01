"La nuova casa di riposo a San Severino sorgerà nell’area ex circhi"

Per la comunità settempedana una nuova casa di riposo. Questa una delle buone notizie che il 2022 ha lasciato alla città di San Severino. A comunicarla, in consiglio comunale, il sindaco Rosa Piermattei. Sarà realizzata nell’area ex circhi di via Padre G. Zampa. Il Comune aveva venduto l’area ad un privato per un milione di euro e lo riacquisterà a 750mila euro. "E’ stata fatta una ricerca capillare di tutte le aree disponibili e idonee sia all’interno del centro abitato che nella prima periferia – ha spiegato il sindaco – e sono state valutate molte aree: a Granali, a Taccoli, nelle vicinanze dell’ospedale, nel rione di Contro, nella zona dei Cappuccini, a San Michele ed è stata valutata l’area dell’ex campo fiera, è stata addirittura valutata l’acquisizione dell’ex seminario San Paolo". Soddisfatti i capigruppo di minoranza Francesco Borioni e Tarcisio Antognozzi che hanno condiviso la decisione dell’amministrazione e ringraziato per come è stata gestita la questione. L’assise ha poi discusso un paio di interrogazioni, una sui mancati pagamenti del servizio mensa scolastica, a cui ha risposto l’assessore Vanna Bianconi, e l’altra sugli orari ridotti della piscina comunale a causa dei rincari energetici di cui si è occupato l’assessore Paolo Paoloni: "Per il 2020-2021 i mancati pagamenti – ha fatto sapere Bianconi – si attestano sui 30mila euro. Ogni volta che un genitore ha uno scoperto di oltre 50 euro riceve uno specifico sms. Abbiamo poi una persona che elabora piani di recupero. Partono poi telefonate ad personam come sollecito e infine applichiamo la legge 160 che intima il pagamento entro 60 giorni e al termine abbiamo attivato il recupero coatto anche se i risultati positivi sono del 10-11 per cento". In merito alla piscina Paoloni ha fatto sapere che i costi di gestione sono aumentati di circa 50mila euro rispetto allo scorso anno: "Il Comune ha riconosciuto il 50 per cento delle spese sostenute. Con il TeamGest si è comunque giunti ad un accordo: noi ci faremo carico delle spese relative agli aumenti, e un risparmio ci sarà proprio attraverso la chiusura della struttura in alcuni giorni. Dal primo febbraio gli orari torneranno regolari fino a scadenza della convenzione e lavoreremo per il rinnovo della futura gestione".

Gaia Gennaretti