La nuova casa di riposo Lazzarelli. C’è il bando per la progettazione

Un passo avanti per la realizzazione della nuova casa di riposo Lazzarelli di San Severino. Il Comune ha infatti pubblicato il bando di gara a procedura aperta per l’affidamento di tutti i servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica. Nella progettazione saranno inclusi anche il coordinamento della sicurezza, la redazione della relazione archeologica e di quella geologica con riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Il valore complessivo dell’appalto è di oltre un milione e 200mila euro, comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali, ma Iva esclusa. Il progetto di fattibilità tecnica, che comprende anche la relazione geologica, archeologica e il coordinamento della sicurezza, dovrà essere realizzato entro 120 giorni. Per la presentazione delle offerte è stata fissata una scadenza alle 13 del 24 aprile. La procedura di gara sarà svolta interamente e unicamente sulla piattaforma telematica di negoziazione dell’Unione Montana Potenza Esino Musone. La documentazione di gara completa, comprensiva di modulistica, è disponibile sul sito internet dell’ente. La nuova casa di riposo dovrà essere delocalizzata dall’attuale sede, che si trova in via Eustachio Divini, a quella nuova nell’area ex circhi in via Giorgio Zampa, nel rione Settempeda. La struttura è stata inserita come opera prioritaria all’interno del programma straordinario della ricostruzione dedicato a San Severino e l’amministrazione si era confrontata anche con le forze di minoranza scegliendo, sin da subito, di portare avanti la costruzione di un nuovo edificio. Per individuare il terreno erano state individuate diverse aree disponibili e idonee sia all’interno del centro abitato che nella prima periferia ma alla fine l’amministrazione ha deciso di riacquistare il terreno ex circhi che era stato venduto qualche tempo prima.