La nuova edizione di Magicabula. Laboratori e attività per famiglie

Colmurano riapre le porte a Magicabula, l’iniziativa per l’infanzia giunta alla 28ª edizione, che propone attività e laboratori dedicati a bambini e famiglie. Quest’anno l’appuntamento amplia la sua proposta, toccando il mondo dei più piccoli (0/6 anni) fino ad arrivare ai temi dell’adolescenza. Oggi alle 21 serata astronomica a cura di AstroMarche al campo sportivo e dj set targato Emanuele Saltari per i ragazzi e per tutte le "magliette gialle", gli animatori di Colmurano che da sempre rendono possibile l’iniziativa. Novità con lo spazio dedicato a genitori, educatori e insegnanti: a loro è rivolto l’incontro di domani alle 10.30 al museo Renzo Contratti Ventura, con la dottoressa Roberta Cesaroni su "Adolescenza: istruzioni per l’uso – Rieduchiamoci ad educare". Da domani pomeriggio alle 15.30 a dopodomani il centro storico accoglierà i bambini con attività classiche e nuovi laboratori tra gonfiabili, ludobus e trenino. Magicabula ha instaurato una collaborazione con Unicam, per un laboratorio alla scoperta dell’informatica e con il dipartimento di studi umanistici Unimc per quello di pratiche filosofiche. Domani, dopo la cena su prenotazione, in piazza Umberto I sarà la volta di Nyco Music Camp & Tour con lo spettacolo musicale "Karo humano t’iscrivo". Dopodomani, per i più volenterosi, immersione nella natura in una passeggiata alla ricerca di erbe spontanee (ritrovo in piazza Umberto I alle 10). Non mancheranno gonfiabili, trenino, sorprese e tanto divertimento, con un pic-nic alle 12.30 a "Lu Monte de Lu Seru" e inizio dei laboratori alle 15.30. Lunedì alle 9, ai giardini pubblici in viale De Amicis, grazie alla collaborazione con QuiValdiFiastra, si terrà un evento formativo per insegnanti "Co-costruire patti educativi di comunità: il ruolo della scuola" a cura di Paola Nicolini, Alessandra Maranesi e Martina Bonci di Unimc e Fulvia Calcagni ed Edoardo Elia Avio di Inabita, che coinvolgerà anche l’istituto comprensivo di Colmurano. Programma completo sulle pagine Facebook e Instagram di Magicabula. "L’amministrazione comunale vuole dedicare questa edizione a Margherita (Salvucci, ndr) ricordandola con sorrisi, colori e divertimento, che da 28 anni caratterizzano Magicabula", spiegano dal Comune.