"La nuova palazzina rigenererà il paese"

di Diego Pierluigi

"Così rigeneriamo l’ingresso del paese". Con questo intento è stato svelato il progetto definitivo per la costruzione della "nuova palazzina per le funzioni strategiche", pronta a sorgere in piazzale Mazzini a Monte San Giusto dopo la demolizione dell’attuale edificio di proprietà del Comune, oggi in stato di degrado e composto da quattro appartamenti: tre vuoti e l’altro abitato da un uomo che ha dato la sua disponibilità a cambiare casa. Sarà quindi una rinnovata struttura antisismica, verso la quale l’ufficio ricostruzione ha concesso un contributo di circa un milione di euro, dove all’interno saranno ubicati uffici pubblici fondamentali per la gestione delle emergenze. "La nostra visione è riqualificare la porta di accesso del centro storico – ha affermato il sindaco Andrea Gentili durante la presentazione al Museo di Palazzo Bonafede –. Un’area dove sono già stati fatti degli interventi a pineta e giardini. Inoltre, se confermato, avremo la possibilità di partecipare a un bando del ministero degli Interni per il restyling del muretto vicino e della pavimentazione, fino a una parte delle mura cittadine". Ad entrare nei dettagli sono stati i progettisti dello studio "Brau", Sergio Roccheggiani e Marco Battistelli, affiancati dall’assessore ai Lavori pubblici Claudia Re che ha precisato: "Inizialmente l’edificio non era inserito nel piano per la ricostruzione sisma in quanto i fondi erano destinati al palazzo comunale. Poi sono emerse delle criticità, così abbiamo pensato a questa palazzina che gode di una posizione centrale e con parcheggi vicini. La nuova struttura sarà costruita nello stesso perimetro. Al piano terrà ci sarà l’anagrafe con i relativi archivi e al pano superiore l’ufficio dei lavori pubblici, del sindaco in caso di emergenza e il Coc (Centro operativo comunale)". "Un edificio di due piani da 160 metri quadrati l’uno – ha illustrato l’architetto Battistelli –. Parliamo di funzioni strategiche perché ospiterà uffici essenziali in caso di calamità. Per questo avrà una classe di sicurezza massima. E poi è un intervento a consumo di suolo zero e sul tetto ci saranno pannelli fotovoltaici. Riguardo l’iter, ora andiamo vero il progetto esecutivo".