La nuova piattaforma della danza italiana. Via alle candidature

È aperto l’avviso di manifestazione di interesse per "NID Platform 2025", la nuova piattaforma della danza italiana che si svolgerà a Civitanova dal primo al 4 ottobre. L’edizione 2025 è realizzata con il sostegno della Direzione generale spettacolo del MiC, della Regione, del Comune e dell’Azienda Teatri di Civitanova. Per questa edizione partner capofila e organizzatore della manifestazione è l’Amat. Le domande di partecipazione andranno inviate entro le 23.45 del 18 aprile mediante il form online sul sito www.nidplatform.it, dove è consultabile anche il relativo regolamento dell’avviso. La nuova piattaforma della danza italiana- è un progetto nato per promuovere e sostenere la più significativa produzione coreutica italiana, attraverso l’elaborazione e la realizzazione di un “format” operativo che sia in grado di valorizzare le diverse espressioni del panorama coreografico nazionale. Info e form di candidatura: www.nidplatform.it.